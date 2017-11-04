В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,1

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в южной части Гватемалы, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 12.12 по местному времени (21.12 мск). Эпицентр землетрясения находился в 11 км к югу от города Реталулеу, в 132 км к западу от столицы страны — города Гватемала. Очаг был на глубине 100 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.