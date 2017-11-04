В Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку Палестины

Участники акции и марша в поддержку палестинцев в Лондоне, Великобритания. 4 ноября 2017

Участники акции и марша в поддержку палестинцев в Лондоне, Великобритания. 4 ноября 2017

ЛОНДОН, 4 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Митинги и марш в поддержку палестинцев прошли в субботу в Лондоне — тысячи человек требовали прекращения "оккупации Палестины" и "вооружения Израиля", передает корреспондент РИА Новости.

Большая акция "Справедливость для Палестины прямо сейчас" была приурочена к 100-летию декларации Бальфура. В документе, датированном 2 ноября 1917 года и названном по имени тогдашнего главы МИД Великобритании лорда Артура Бальфура, британское правительство впервые пообещало содействовать созданию в Палестине "национального очага для еврейского народа".

Открылась акция протеста митингом у здания американского посольства в Лондоне. На нем выступили представители организаторов — организации "Кампания солидарности c Палестиной", Ассоциации мусульман Британии и Палестинского форума в Британии.

Перед посольством, несмотря на дождь и прохладную осеннюю погоду собрались несколько сотен человек. Организаторы сообщали о том, что собравшихся тысячи, однако дежурившие на месте представители полиции отказались подтвердить верность их оценки, сообщив, что пока не располагают точными данными о количестве участников.

"Мы требуем справедливости для Палестины. Мы требуем немедленно прекратить оккупацию Палестины. Палестинцы достойны лучшего, они хотят демократии и равноправия. Уже сто лет их правами пренебрегают, сто лет они лишены права на свою землю. Требуем справедливости и демократии для них", — сказала РИА Новости одна из представителей организаторов акции Тара Саллех.

© РИА Новости / Денис Ворошилов Участники акции и марша в поддержку палестинцев в Лондоне, Великобритания. 4 ноября 2017 © РИА Новости / Денис Ворошилов Участники акции и марша в поддержку палестинцев в Лондоне, Великобритания. 4 ноября 2017

В митинге приняли участие не только мусульмане и представители ближневосточных общин. Акцию поддержали члены левацкий и коммунистических объединений, пацифисты, правозащитники, а также профсоюзы Unite, UNISON, Национальный профсоюз работников образовательной сферы, GMB, ASLEF, RMT, FBU, UCU, PCS и CWU. Многие из членов профсоюзов принесли свои собственные транспаранты.

Для участия в акции в Лондон приехали люди из других городов — Бирмингема, Бристоля, Кембриджа, Брэдфорда, Ковентри, Ливерпуля, Ньюкасла и Шеффилда, — для их доставки были арендованы автобусы, но кто-то добирался самостоятельно.

"Мы с женой приехали из Манчестера, нам пришлось проснуться довольно рано, чтобы успеть к началу митинга. Не было ли нам жалко терять выходной день? Нет. Мы ведем активную общественную жизнь, участвуем в кампаниях, поддерживаем антивоенные и правозащитные движения, и этому мы посвятили свои жизни. Сейчас мы собираем пожертвования на развитие программ помощи палестинцам", — рассказал РИА Новости пенсионер из Северного Манчестера Питер.

На митинге была развернута продажа газет, раздача листовок, иногда экстремистского содержания, а также продажа палестинских флагов, средства от которой поступят на финансирование общественных организаций.

Выступления активистов продолжались около часа, после чего собравшиеся двинулись шествием на парламентскую площадь. Участники сделали небольшую остановку у резиденции премьер-министра, где проскандировали "Тереза Мэй — позор тебе".

У парламента был проведен еще один митинг, на котором выступили общественные деятели, призывавшие поддержать палестинцев. Участники второго митинга обвинили США и Британию в поддержке и вооружении Израиля, а также заявили, что страны Запада пытаются дестабилизировать Ближний Восток.

"За тем, что происходит на Ближнем Востоке сейчас, стоят США. После того, как боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также других групп, были подготовлены и вооружены, США, НАТО, ЕС и их союзники предоставляли поддержку всем им, атакуя сирийские вооруженные силы. И такие атаки были не единичны. За этими атаками стоят планы по образованию "большого Ближнего Востока" с захватом контроля над энергоресурсами, трубопроводами, а также для определения границ и выбора правящих режимов", — сказала РИА Новости активистка общественной организации "Альянс за мир и нейтралитет" Джун Келли.

Во время марша по городу количество участников акции увеличилось, и на парламентской площади было уже несколько тысяч человек.

"Да, я думаю, что собравшихся тысячи", — сказал РИА Новости дежуривший в оцеплении полицейский. По его словам, сообщений о каких-либо серьезных правонарушениях во время акции не поступало.