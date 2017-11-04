Буш-старший назвал Трампа хвастуном

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-старший в новой книге американского историка, посвященной бывшим американским лидерам Бушу-старшему и Бушу-младшему, назвал нынешнего главу США Дональда Трампа "хвастуном", сообщает The Hill.

Высказывания бывшего американского президента включил в свою книгу "Последние республиканцы" (The Last Republicans), которая поступит в продажу 14 ноября, историк Марк Апдегроув.

"Мне он не нравится. Я не знаю многого о нем, но знаю, что он хвастун. Я не слишком в восторге от того, что он лидер", — заявил Апдегроуву в мае 2016 года Буш-старший. По мнению бывшего президента, Трамп мог бы объединить страну, но это потребовало бы от него "скромности", что, по словам Буша-старшего, сложно для Трампа. Бывший американский лидер добавил, что у Трампа есть "определенное эго".

Джордж Буш-младший, в свою очередь, заявил, что Трамп "не знает, что такое быть президентом". В своей книге Апдегроув пишет, что молодой Буш не ожидал, что Трамп победит на выборах. "Интересно; он не продержится", — таковыми были слова Буша-сына во время избирательной кампании, как сообщает автор книги.

В книге также рассказывается о том, что на выборах 2016 года Буш-старший отдал свой голос экс-кандидату от демократов Хиллари Клинтон, а его сын не проголосовал ни за одного из двух кандидатов.

Помимо прочего, книга повествует об отношениях между двумя бывшими лидерами страны и касается воспоминаний Джорджа-сына о молодости.

Автор заявляет, что идея названия книги вышла из цитаты молодого Буша. "Джордж У. Буш (младший) сказал сам в частном порядке в 2016 году, а затем сказал мне: я боюсь, что буду последним республиканским президентом". И это было не только о становлении Хиллари Клинтон президентом", — приводит издание слова Апдегроува.