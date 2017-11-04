ЧИКАГО, 4 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российский посол в США Анатолий Антонов полагает, что наука и образование могут стать основой для сближения России и США в непростых политических условиях, в которых находятся обе страны. Об этом он заявил на конференции Ассоциации русскоязычных ученых RASA-USA в Чикаго.
С приветственным словом к собравшимся выступил космонавт Александр Мисуркин. В заранее записанном видеообращении с МКС он отметил, что личная встреча с участниками конференции в прошлом году была для него, пожалуй, столь же важна, как и первый выход в космос.
RASA-USA является международной некоммерческой организацией, призванной укреплять и защищать взаимодействие в области науки и культуры с русскоговорящими учеными в США.