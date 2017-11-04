Антонов рассказал, что может стать основой для налаживания отношений с США

ЧИКАГО, 4 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российский посол в США Анатолий Антонов полагает, что наука и образование могут стать основой для сближения России и США в непростых политических условиях, в которых находятся обе страны. Об этом он заявил на конференции Ассоциации русскоязычных ученых RASA-USA в Чикаго.

"Ваш яркий пример показывает, что наука и образование остаются вне политики. Добрые личные деловые отношения между учеными могут стать важной цементируемой основой для сближения наших стран", — сказал дипломат, обращаясь к ученым.

С приветственным словом к собравшимся выступил космонавт Александр Мисуркин. В заранее записанном видеообращении с МКС он отметил, что личная встреча с участниками конференции в прошлом году была для него, пожалуй, столь же важна, как и первый выход в космос.

В этом году конференция проходит при поддержке чикагского Северо-Западного университета (NWU) и посвящена 150-летию со дня рождения русско-американского химика Владимира Ипатьева. Конференция собрала порядка 200 ученых и представителей "Сколково", Роснано, "Сколтеха".

RASA-USA является международной некоммерческой организацией, призванной укреплять и защищать взаимодействие в области науки и культуры с русскоговорящими учеными в США.