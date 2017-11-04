В Иране выпустили компьютерную игру про Трампа

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Иранская компания в субботу в честь национального праздника представила онлайн-игру, в которой пользователь играет за президента США Дональда Трампа и убегает от падающих сверху ракет, бомб и черных шаров с надписью media, сообщает иранское агентство Fars.

По информации агентства, компания Studio Hiva выпустила игру в честь иранского праздника — Национального дня сопротивления против глобального высокомерия. В этот день 4 ноября 1979 года революционно настроенная молодежь захватила здание посольства США в Тегеране и взяла в заложники сотрудников дипмиссии.

Как сообщает агентство Fars, в игре Трамп сталкивается с двумя своими "самыми любимыми вещами – деньгами и ракетами, пока одна из них, наконец, не убивает его".

Радикально настроенные студенты-исламисты, называвшие себя "учениками Хомейни" (лидер Исламской революции), 4 ноября 1979 года взяли штурмом здание посольства США под предлогом того, что дипломатическая миссия является "гнездом шпионажа и заговоров против Ирана", разоружили охрану и захватили в заложники по разным оценкам от 66 до 90 человек. Этому предшествовала совершенная в феврале того же года исламская революция, в результате которой был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви и к власти пришло шиитское правительство во главе с аятоллой Хомейни. Нескольких заложников захватчики отпустили в конце ноября, большая часть получили свободу лишь более чем через год.