Вице-спикер Рады обратится в полицию из-за обысков у здания парламента

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Первый вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко намерена обратиться в полицию из-за принудительного обыска граждан неизвестными в балаклавах под стенами парламента.написала Геращенко в субботу в Facebook.
Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России было возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста у Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.
Сейчас возле здания украинского парламента остаются несколько десятков человек с палатками. В основном они одеты в камуфляжную форму, некоторые из них с шевронами батальонов "Донбасс" и "Айдар".