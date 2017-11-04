ТОКИО, 4 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), которое озвучивает государственную линию Северной Кореи в своих заявлениях и комментариях, сообщило, что "США не должны и мечтать о переговорах по денуклеаризации Северной Кореи".
В заявлении подчеркивается, что "КНДР никогда не вынесет вопрос о ядерном сдерживании, которое необходимо для самозащиты, на стол переговоров" и "не отступит ни на шаг от пути укрепления своих ядерных сил, пока сохраняются враждебная политика США против КНДР и ядерная угроза".
В то же время ЦТАК отмечает, что Северная Корея "не отказывается от диалога, но никогда не сделает предметом торга вопрос, касающийся высших интересов страны и безопасности народа, она также не заинтересована в таком диалоге и таких переговорах".
В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.