ТОКИО, 4 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), которое озвучивает государственную линию Северной Кореи в своих заявлениях и комментариях, сообщило, что "США не должны и мечтать о переговорах по денуклеаризации Северной Кореи".

"Сейчас, когда КНДР приближается к конечной цели полного укомплектования своих ядерных сил, США должны оставить дикую мысль о том, что КНДР может ответить на их гангстерское требование и, в частности, не должны мечтать о переговорах по денуклеаризации. Для КНДР это необратимый и неизбежный способ укрепления ядерного сдерживания и защиты своей страны", — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что "КНДР никогда не вынесет вопрос о ядерном сдерживании, которое необходимо для самозащиты, на стол переговоров" и "не отступит ни на шаг от пути укрепления своих ядерных сил, пока сохраняются враждебная политика США против КНДР и ядерная угроза".

В то же время ЦТАК отмечает, что Северная Корея "не отказывается от диалога, но никогда не сделает предметом торга вопрос, касающийся высших интересов страны и безопасности народа, она также не заинтересована в таком диалоге и таких переговорах".

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.