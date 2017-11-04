В мексиканской тюрьме вспыхнул новый бунт

МЕХИКО, 4 ноя – РИА Новости. Бунт начался в ночь на субботу в мексиканской тюрьме Neza Bordo в штате Мехико, данных о пострадавших пока нет, сообщает портал Universal.

По предварительным данным, беспорядки вспыхнули в зоне, отведенной под камеры заключенных. Сейчас внутрь пенитенциарного заведения введены силы безопасности, которые должны взять ситуацию под контроль. Данных о погибших и раненых пока нет.

В начале октября 16 человек погибли в результате бунта, который произошел в тюрьме мексиканского города Кадерейта. В феврале 2016 года бунт в тюрьме "Топо-Чико" штата Нуэво-Леон унес жизни почти 50 человек, он стал одним из самых кровавых в Мексике за последние годы.