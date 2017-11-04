Экс-советник предвыборного штаба Трампа дал показания в сенате

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж дал показания сенатскому комитету по разведке США, сообщает газета New York Times.
Как пишет газета, допрос прошел в четверг. В ходе допроса он сказал, что встречался с российскими чиновниками во время своей поездки в Москву в июле 2016 года. По словам источника, вскоре после поездки Пейдж отправил письмо как минимум одному из сотрудников штаба Трампа с описанием его выводов по итогам разговоров.
В интервью газете Пейдж подтвердил факт встречи, однако заявил, что они были не столь важны. "Я быстро поздоровался с парой людей. Это все", — сказал он.
В прошлом Пейдж работал в инвестиционной фирме Merril Lynch, а теперь руководит фирмой Global Energy Capital. Он также некоторое время сотрудничал с предвыборным штабом Трампа. По данным на сайте фирмы Пейджа, он в прошлом консультировал "Газпром" и РАО "ЕЭС России". На этом основании Пейдж оказался одной из фигур в расследовании "связей Трампа с Россией", которое ведут ФБР и два комитета палаты представителей.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.