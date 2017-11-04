СМИ: американского военного в Нигере могли убить при попытке похищения

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Один из четырех погибших в Нигере военнослужащих США мог быть убит при попытке похищения боевиками террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает телеканал CBS News.

По данным телеканала, тело военнослужащего было найдено спустя два дня после того, как обнаружили других погибших, на расстоянии полумили от них. Источник в армии Нигера сообщил, что, предположительно, боевики ИГ* предприняли попытку похищения. Позже они застрелили военнослужащего.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США подтвердило информацию о гибели четырех американских военнослужащих в результате обстрела в Нигере 4 октября. Нападение произошло примерно в 200 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея. Кроме того, в ходе нападения ранения получили еще двое военнослужащих США.

В Африканском командовании пояснили, что "силы США находятся в Нигере для обеспечения безопасности вооруженных сил Нигера", в том числе для поддержки в борьбе с "экстремистскими организациями в регионе".

*Террористическая организация, запрещенная в России.