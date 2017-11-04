В США арестовали подозреваемого в теракте в Бенгази

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Федеральный суд Вашингтона арестовал ливийского гражданина Мустафу аль-Имама, арестованного американскими военными в результате операции в Ливии и обвиненного в причастности к теракту в Бенгази, говорится в решении суда.

Суд согласился с позицией прокуратуры, которая заявила, что обвиняемый может попытаться скрыться, если его оставить на свободе. Таким образом, Аль-Имам оставлен под стражей без возможности внесения залога.

Суд пока не ставил перед подсудимым вопрос, признает ли он себя виновным.

Против аль-Имама выдвинуты обвинения по трем статьям, в том числе в убийстве, совершенном на федеральной территории США, а также в поддержке террористической организации и в незаконном владении оружием. По этим обвинениям ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Обвинения против аль-Имама были выдвинуты в 2015 году, тогда же был выдан ордер на его арест.

В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии. В атаке обвиняли ливийскую террористическую группировки "Ансар аш-Шариа", которая в мае 2017 года, по данным СМИ, сообщила о своем самороспуске.