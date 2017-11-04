Вице-президент парламента Венесуэлы предстанет перед судом

МЕХИКО, 4 ноя – РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы в пятницу принял решение, что вице-президент оппозиционной Национальной ассамблеи страны Фредди Гевара, ранее лишенный судебного иммунитета, должен будет предстать перед обычным уголовным судом.

В пятницу, 3 ноября, на заседании пленума Верховного суда под председательством судьи Майкеля Морено заявлено, что гражданин Фредди Гевара предположительно причастен к преступному сговору, продолжительному подстрекательству и использованию подростков для преступной деятельности", — говорится в сообщении самого Морено на его странице в сети Facebook.

Ранее сообщалось, что Геваре запрещен выезд из Венесуэлы.

Обвинения строятся на деятельности Гевары, бывшего одним из организаторов массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибли 124 человека.