Вице-президент парламента Венесуэлы предстанет перед судом

МЕХИКО, 4 ноя – РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы в пятницу принял решение, что вице-президент оппозиционной Национальной ассамблеи страны Фредди Гевара, ранее лишенный судебного иммунитета, должен будет предстать перед обычным уголовным судом.
Ранее сообщалось, что Геваре запрещен выезд из Венесуэлы.
Обвинения строятся на деятельности Гевары, бывшего одним из организаторов массовых протестов весной и летом этого года против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибли 124 человека.