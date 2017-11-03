Волкер: дело Манафорта не осталось незамеченным в контактах с партнерами

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Спецпосланник США по Украине Курт Волкер рассказал, что расследование в отношении экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта не осталось незамеченным в его контактах с партнерами на Украине и в других странах.

"Это имеет и не имеет влияния. Что я могу сказать: все это заметили, это у всех в фокусе внимания. Но что я делаю — я фокусируюсь на поставленной задаче. Я говорю (партнёрам): это то, где мы сейчас находимся, есть вопросы, которые необходимо решить, как мы можем это сделать. И мы смогли достичь кое-чего", — сообщил Волкер журналистам.

Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов. Обвинение также заявляет, что Манафорт и Гейтс не зарегистрировались как иностранные агенты, как того требует американский закон в случае лоббирования интересов иностранного правительства.