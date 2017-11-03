Железняк прокомментировал расторжение соглашения по СМИ с Украиной

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Международным правозащитным организациям следует отреагировать на разрыв Киевом соглашения России и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

В пятницу представители департамента информации и печати МИД РФ сообщили, что действие соглашения России и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания прекращено по инициативе Киева. Ранее МИД объявил о прекращении с 21 октября действия соглашения, которое было подписано в 2000 году.

"Разрывая данное соглашение, Киев нарушает права на получение гражданами информации от независимых СМИ. Но на Украине давно не соблюдают права и свободы человека, каждый раз добавляя в список запретов и ограничений новые пункты. Теперь украинцев лишили возможности слышать и видеть иную точку зрения на события в стране и мире, нежели ту, которую одобряет киевская хунта. На подобные, мягко говоря, не демократические действия следовало бы отреагировать соответствующим образом международным правозащитным организациям", — сказал журналистам в пятницу Железняк.

При этом он допустил, что большинство из этих организаций предпочтет не заметить решение Киева.

В первой статье соглашения говорилось о том, что "стороны развивают сотрудничество по созданию благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации в целях удовлетворения культурно-информационных потребностей граждан и дальнейшего укрепления традиционных связей между двумя странами".

Также стороны соглашались с использованием русского и украинского языков при трансляции соответствующих программ. Кроме того, в документе рассматривались вопросы объема вещания и транзита телепрограмм.