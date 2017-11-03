Кишинев и Тирасполь договорились открыть мост через Днестр

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Георгий Балан и глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече в Кишиневе согласовали текст и подписали протокольное решение об открытии законсервированного моста через Днестр, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства непризнанной республики.

Мост между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) был взорван во время вооруженного конфликта в 1992 году. В начале 2000-х годов мост был восстановлен, но автомобильное движение по нему так и не возобновилось.

По данным МИД ПМР, подписание документа происходило в присутствии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Игнатьев отметил, что в протокольном решении зафиксирована гарантия неиспользования объекта в военных целях. По его мнению, открытие моста может послужить импульсом для полноценного использования транспортного потенциала Приднестровья, а также активизации диалога за столом переговоров по ряду актуальных вопросов.

"Мы также надеемся, что это первый и важный шаг в направлении решения всего комплекса вопросов и проблем, связанных с транспортом, логистикой и свободой передвижения. Мы также рассчитываем, что это практическое решение не останется "одиноким", и в ближайшее время за ним последуют другие, не менее важные достижения, направленные на улучшение условий жизни людей в Приднестровье и Молдове", – приводит пресс-служба МИД слова Игнатьева. Он также отметил, что в ближайшее время предстоит масштабная работа профильных специалистов по изучению технического состояния моста и проведению необходимых мероприятий по введению в эксплуатацию.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.