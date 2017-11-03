В Латвии появилась еще одна петиция за сохранение в школах русского языка

РИГА, 3 ноя – РИА Новости. Инициативная группа, выступающая за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования, в том числе на русском языке, опубликовала на международном портале общественных инициатив change.org петицию против перевода обучения в стране только на латышский язык; ранее аналогичная петиция была опубликована на другом сайте.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения, и часть школ ведет обучение не только на латышском, но и на русском языке. В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы национальных меньшинств должны быть переведены полностью на латышский язык обучения.

"Мы, родители учеников и дошкольников, чьим родным языком является русский, протестуем против очередных планов перевести образование в Латвии на латышский язык. Реформу по принудительной смене языка обучения мы считаем сведением этнических счетов, никак не связанных с заботой о будущем наших детей. Ни мы, ни наши дети ничем не провинились перед согражданами, чтобы лишать нас возможности выбора школы и языка обучения", — говорится в петиции на сайте change.org.

Авторы документа требуют объявить мораторий на любые изменения уже принятых программ и методик дошкольного, начального и среднего образования, а также настаивают на переговорах властей с представителями родительской и профессиональной общественности, просят обеспечить участие родителей во всех обсуждениях, относящихся к образованию их детей.

На данный момент петицию подписали 536 человек.

Аналогичный сбор подписей на Manabalss.lv начался в конце октября. На данный момент документ собрал 6706 подписей. Если удастся собрать 10 тысяч подписей, то инициатива может быть передана на рассмотрение в парламент.

В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.