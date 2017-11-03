Британский актер обвинил Кевина Спейси в изнасиловании, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Скотланд-Ярд начал расследование в отношении актера Кевина Спейси после обращения британского актера, который утверждает, что Спейси совершил над ним действия сексуального характера в 2008 году в Лондоне, сообщил британский таблоид Sun.
В публикации утверждается, что проснулся юноша, почувствовав, что Спейси совершает над ним действия сексуального характера. Он поспешил покинуть дом, а Спейси сказал никому ничего не рассказывать об этом. На тот момент предполагаемой жертве насилия было 23 года.
Британский актер обратился в полицию во вторник после публикаций в СМИ, связанных с обвинениями Спейси в сексуальных домогательствах. Следователи допросили предполагаемую жертву насилия и начали расследование.
"Предполагается, что один мужчина изнасиловал другого в 2008 году в районе Ламбет. Сотрудники отдела преступлений сексуального характера и насилия над детьми, ведут расследование", — приводит издание заявление Скотланд-Ярда.
Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.