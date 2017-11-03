Суд на Украине объявил перерыв в рассмотрении дела Муравицкого до 24 ноября

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Королёвский районный суд Житомира объявил перерыв до 24 ноября в рассмотрении дела журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в государственной измене за свои публикации в СМИ, предоставив защите время для подготовки, заявил в пятницу РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.
"Заседание перенесено на 24 ноября на 14.00 (15.00 мск). Заседание перенесли, потому что сторона защиты заявила ходатайство о необходимом времени для подготовки. Прокуроры были не против", — заявил Гожый.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.
Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.