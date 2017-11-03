У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики, сообщила в пятницу Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 11.52 пятницы по времени UTC (14.52 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 225,8 километра к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан, расположенного в штате Халиско. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В сентябре в Мексике произошло два мощных землетрясения. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране (из них 228 погибли в столице), еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).