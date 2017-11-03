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В мире

Нетаньяху считает, что Ирану нельзя позволить завладеть ядерным оружием

15:0703.11.2017
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© AFP 2017 / Stephane MaheПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2017 / Stephane Mahe

ЛОНДОН, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану (СВПД) это важный документ, но даже если это соглашение будет пересмотрено, нельзя допустить появления у Терегана ядерного оружия.

Встреча премьер-министров Великобритании и Израиля Терезы Мэй и Биньямина Нетаньяху, Лондон. 2 ноября 2017
© REUTERS / Joe Giddens/Pool
Мэй и Нетаньяху заявили о необходимости борьбы с действиями Ирана в регионе

"Меня не волнует само соглашение (СВПД), останется оно или нет, но оно не дает Ирану завладеть ядерным оружием", — заявил израильский лидер, выступая в пятницу в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

"Я думаю, что мы должны это делать (ред. – остановить Иран). Если нет, то у нас будет не ситуация в Северной Корее, а что-то гораздо более опасное – глобальный случай доминирования нерациональной идеологии с арсеналом ядерного оружия в стране, ВВП которой в 30 раз превышает ВВП Северной Кореи", — продолжил Нетаньяху.

Израильский премьер прибыл в Лондон по случаю 100-летия декларации Бальфура. В документе, датированном 2 ноября 1917 года и названном по имени тогдашнего главы МИД Великобритании лорда Артура Бальфура, британское правительство впервые пообещало содействовать созданию в Палестине "национального очага для еврейского народа".

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Либерман назвал действия Ирана в Сирии попыткой удушить Израиль

Вопрос про иранское соглашение, заданный Нетаньяху, стал следствием продолжающейся дискуссии последнего времени. В октябре президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Великобритания, Франция и другие участники сделки заявили, что продолжат выполнять согласованные в Вене условия.

По словам Нетаньяху, в современном мире "в битве между средневековым востоком и современным востоком средневековый восток движется вперед преимущественно с Ираном".

Что касается вопроса относительно российской внешнеполитической позиции в отношении Ирана, политик отметил, Россия, как и другие страны, не заинтересована в том, чтобы Иран разработал ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Нетаньяху заявил, что не допустит появления в Сирии иранских военных баз

"Факт, что у России в Иране есть экономический интерес, не значит, что у нее нет интереса предотвратить появление ядерного оружия у Ирана… Разве это в российских интересах заиметь персидскую шиитскую империю, которая хочет мобилизовать исламское население по всему миру?… Разве это в интересах России иметь такой режим с ядерным оружием?", — сказал Нетаньяху.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Maxim Parshelist
Что-то в последнее время, кое-то ну очень уж сильно освинел... Действия ну очень уж похожи, ну сами знаете на кого! А не боитесь ли, получить по соплям? Иран, это вам не замученная войной Сирия! Там и ПВО имеется получше, и церемониться с вами никто не будет! А весь ваш визг и вонь, они и так понятны! Если у Ирана будет ядерное оружие, то вы сядете в уголок и заткнетесь в тряпочку... А то очень уж много у вас, в последнее время, появилось "хочу!"...
15:18
03.11.2017
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