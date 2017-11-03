Прокуратура Турции выяснила, что кто-то стер письма убийцы посла Карлова

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура Турции в ходе расследования убийства посла РФ в стране Андрея Карлова выяснила, что некто вошел в почтовый ящик убийцы посла после его смерти с Северного Кипра и стер все сообщения, сообщает газета Karar.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Генпрокуратура установила, что неизвестный вошел в почтовый ящик Алтынташа на сервисе Gmail после его смерти и удалил все сообщения. Вход на почту был осуществлен из одного из студенческих общежитий в Турецкой Республике Северного Кипра (ТСРК). Несмотря на это, прокуратура полагает, что сообщения еще можно восстановить, с этой целью прокуратура пытается разблокировать телефон Алтынташа.

Генпрокуратура обратилась к компании Apple за помощью в разблокировке. После отказа фирмы помочь прокуратура воспользовалась помощью турецкой компании, запросившей 20 тысяч долларов за свои услуги вне зависимости от результата. Как уточняет газета, компания отказалась снизить цену услуги.

В данный момент прокуратура анализирует данные 300 студентов, проживающих в общежитии в ТСРК. Выяснилось, что многие из студентов находились в Турции в ноябре-декабре в связи с экзаменами. Теперь прокуратура анализирует данные и сужает список подозреваемых. Кроме того, прокуратура полагает, что в почту Алтынташа мог войти его "наставник" из организации проповедника Гюлена, признанной террористической в Турции.

В июне местные СМИ сообщали, что прокуратура Турции установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства Карлова. Все они проживали в отеле, где произошла трагедия, и могли контактировать с убийцей Мевлютом Алтынташем.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.