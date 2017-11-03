Назначена дата следующего раунда переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Очередной раунд переговоров об условиях "развода" Евросоюза и Великобритании запланирован на 9-10 ноября, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анника Брайдтхардт.

"Следующие переговоры пройдут на следующей неделе, 9-10 ноября", — ответила она на вопрос о следующем раунде переговоров о Brexit на брифинге ЕК.

С лета текущего года идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока что в переговорах нет достаточного прогресса, отмечают еврочиновники. Евросоюз согласен перейти к обсуждению структуры будущего партнерства с Британией, а также возможного переходного периода в отношениях лишь по достижении такого прогресса.