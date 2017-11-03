Украинская "Артемсоль" заявила о возможной остановке из-за ареста счетов

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Украинская госкомпания "Артемсоль", которая является одним из крупнейших поставщиков соли в СНГ, сообщила, что работа предприятия может быть парализована из-за ареста счетов государственной исполнительной службой.

"Вчера вечером, второго ноября, были арестованы счета ГП "Артемсоль", работа предприятия может быть парализована. Как стало известно, арест произошел в результате открытия исполнительного производства на взыскание с ГП "Артемсоль" 70,5 миллиона гривен (около 2,6 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка – ред.) штрафных санкций в результате нарушения условий договора с предприятием "Память" в период 2014-2015 годов", — говорится в сообщении компании.

На предприятии заявили, что исполнительная служба не уведомила надлежащим образом "Артемсоль" об открытии производства по этому взысканию, компания считает такие действия нарушением законодательства и подала кассационную жалобу на решения судов, которые принимали решения о взыскании с предприятия указанной суммы.

Уточняется, что арест проведен в рамках спора между "Артемсолью" и коммунальным предприятием воинов-интернационалистов "Память" о взыскании с предприятия более 60 миллионов гривен обязательств по договору, который был заключен в 2005 году. В "Артемсоли" также сообщили, что отказались от этого договора, посчитав его условия противоречащими интересам государства и своим экономическим интересам.

Предприятие "Артемсоль" — один из крупнейших производителей соли в СНГ, расположено в городе Соледар Донецкой области (территория контролируется Киевом), производственная мощность предприятия — более 7 миллионов тонн каменной соли в год.