Генпрокуратура Франции обжаловала приговор брату "тулузского стрелка"

ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральная прокуратура Франции обжаловала приговор Абделькадеру Мера, которого накануне приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в соучастии в серии террористических нападений, совершенных его братом в 2012 году в Тулузе, говорится в сообщении ведомства.

Мохаммед Мера, 24-летний француз алжирского происхождения был застрелен 22 марта 2012 года в ходе почти двухдневной операции по его задержанию. По данным полиции, ранее он совершил нападение на еврейскую школу в Тулузе, а также застрелил трех французских десантников в этом городе и в Монтобане.

Абделькадер Мера был признан виновным как сообщник террориста, однако его оправдали по обвинениям в причастности к убийству. Две трети из его 20-летнего заключения будет составлять период строгого режима, во время которого осужденный не может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Прокуратура требовала приговорить его к пожизненному заключению. Еще один фигурант дела — Феттах Мальки, продавший Мера оружие, был приговорен к 14 годам тюрьмы.

По мнению генеральной прокуратуры, "суд не учел все юридические последствия фактов, которые ему были предоставлены". Дата нового разбирательства к настоящему времени не называется.