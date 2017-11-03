Молдавия должна строить отношения и с Востоком, и с Западом, считает Додон

КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что республика обязана строить отношения как с Востоком, так и с Западом.

По итогам встречи с главой миссии МВФ Беном Келмансоном, который находится с рабочим визитом в Кишиневе, Додон написал на своей странице в Facebook , что стороны обменялись мнениями об экономической ситуации в республике, проведении реформ, а также обсудили риски и вызовы, с которыми сталкивается Киншинев.

Как отметил Додон, для обеспечения устойчивого и стабильного экономического развития Молдавии необходимо внедрить эффективные механизмы действий на среднесрочный и долгосрочный период.

"Молдавия обязана строить отношения со своими внешними партнерами как с Востока, так и с Запада, а также должна налаживать эффективное сотрудничество с международными организациями с целью преодоления существующих проблем, на благо всех граждан нашей страны", — подчеркнул Додон.

Группа экспертов МВФ во главе находится в Молдавии с рабочим визитом до 7 ноября, чтобы собрать информацию об экономической ситуации, проанализировать бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, проводимую правительством.

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдавии почти на 182 миллиона долларов, из которых 59 миллионов уже перечислены.