В Совбезе РФ предложили оформить правила поведения государств в интернете

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Правила ответственного поведения стран в киберпространстве должны быть оформлены в виде резолюции Генеральной ассамблеи ООН, считает заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Правила ответственного поведения государств в информационном пространстве должны заложить фундамент для механизма их выполнения. Полагаем необходимым продолжить эту работу и совместно выйти на принятие правил в виде резолюции Генеральной ассамблеи ООН", — сказал он, выступая в пятницу на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.

Он также убежден, что обсуждение проблем, затрагивающих военно-политические аспекты применения информационно-коммуникационных технологий, должны проходить на самом высоком экспертом уровне.

Храмов отметил, что ООН является безальтернативной представительной площадкой в этом плане. Он также подчеркнул, что экспертная группа по международной информационной безопасности не пришла к консенсусу при подготовке итогового доклада по применению международного права к использованию информационно-коммуникационных технологий государствами, однако, по его мнению, это "не должно останавливать дискуссию по этой теме или использоваться для перевода этой проблематики на региональный уровень или даже в двусторонний формат".