Иск Саакашвили по лишению его украинского гражданства рассмотрят 22 ноября

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Высший административный суд Украины назначил на 22 ноября слушание по иску бывшего главы Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которым политик обжаловал указ президента страны Петра Порошенко о лишении его гражданства, сообщил в пятницу адвокат Павел Богомазов в Facebook.

Саакашвили ранее заявил, что обжаловал указ Порошенко о лишении его гражданства Украины. Адвокат политика Маркиян Галабала сообщил РИА Новости, что иск в суд был отправлен в воскресенье по почте. Во вторник ВАСУ сообщил, что получил иск.

"Двадцать второго ноября в 10.00 (11.00 мск — ред.) Высший админсуд Украины назначил заседание по делу об отмене незаконного лишения гражданства Саакашвили", — написал адвокат в пятницу в Facebook.

Как сказал адвокат в комментарии РИА Новости, Саакашвили получил вызов в суд и будет принимать в нем участие. "Саакашвили получил повестку на 22 ноября на 10.00 (11.00 мск). Естественно, мы будем принимать участие", — сказал РИА Новости Богомазов.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Политик 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.