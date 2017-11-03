Предложения России и ОДКБ по реформе ОБСЕ остаются в силе, заявил Лавров

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 3 ноября 2017

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Предложения РФ и партнеров по ОДКБ о реформе ОБСЕ остаются в силе, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы напомнили о тех предложениях по реформе ОБСЕ и ее институтов, которые уже много лет (назад) были представлены Россией и нашими соседями — партнерами по ОДКБ и СНГ. Исходим из того, что эти предложения остаются на столе переговоров и будут учтены в предстоящих дискуссиях", — сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как ранее отметил Лавров СМИД ОБСЕ пройдет в Австрии 7-8 декабря.