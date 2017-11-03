Сын Авакова после избрания ему меры пресечения заявил, что остается в Киеве

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков заявил, что после вынесенной ему судом меры пресечения остается в Киеве и сотрудничает со следствием.

В среду суд в Киеве избрал меру пресечения в виде личного обязательства для сына главы МВД Арсена Авакова Александру, который проходит по делу о растрате госсредств. Он должен прибывать на вызовы прокуратуры на следственные действия и не покидать место регистрации, также он должен сдать загранпаспорт.

Как сообщается на сайте ТСН, в родной Харьков сын министра внутренних дел не поехал, потому что считает, что находиться в Киеве в данный момент удобнее. "Конечно, мне удобнее находиться в Киеве, ведь ведется работа с адвокатами, следователями", — рассказал сын чиновника в комментарии Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Сын министра настаивает, что все происходящее имеет лишь политический подтекст, поскольку данному уголовному делу уже несколько лет, но общение со следователями НАБУ началось только в этот вторник.

По словам Авакова, его отец-министр не вмешивался в это дело. "Я ему позвонил (отцу Арсену Авакову — ред.), говорю — ко мне пришли с обыском, я уже вызвал адвокатов. Говорит – хорошо, занимайся", — рассказал Александр.

Также он рассказал, что на данный момент может выполнить лишь частично решение суда, поскольку суд обязал его сдать три загранпаспорта в миграционную службу. Аваков-младший утверждает, что имеет только два заграничных паспорта, но и те до сих пор находятся у работников Антикоррупционного бюро.

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова.

В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.