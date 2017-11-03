Бывший физик из России научит армян правильно есть сыр

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Российский сыродел с 25-летним стажем рассказал корреспонденту Sputnik Армения о том, как он увлекся изготовлением сыров, и раскрыл некоторые секреты этого ремесла.

Физик по профессии, Вараздат Еганян занимается изготовлением различных сортов сыра в Московской области.По его словам, до 1999 года он продавал сыры и многое узнал об этом продукте. Позже, с возрастом, ему захотелось делать что-то своими руками, быть ближе к земле.

"Я вообще люблю готовить, экспериментирую на кухне, поэтому сыроделие априори было частью моих экспериментов", — рассказал Вараздат.

Мастер изначально готовил небольшие порции сыров для себя и друзей, а позднее понял, что пора продавать свои изделия.

"Я перфекционист, начал активно учиться, только в этом году я ездил во Францию, чтобы углубить знания в области сыроделия.

Там есть национальная школа. Делать сыр – это искусство. Сыры можно разделить на две условные категории: ремесленные сыры ручной работы и промышленные, "квадратные", — пояснил он.

В конце весны в Армении Вараздат начнет производить и продавать европейские сорта.

По его мнению, необходимо проводить мастер-классы по культуре потребления этого продукта.

"Я хочу, чтобы в Армении развивалась культура потребления сыра, как в Европе, потому что сейчас увеличивается поток туристов, посещающих страну. Кроме того, развивается виноделие, а сыр и вино неразрывно связаны друг с другом", — заявил Вараздат.

Говоря о секрете хорошего сыра, он отметил, что самое важное – это правильное, качественное молоко, руки сыродела, желание готовить, потому что это – живой продукт. Главное – готовить тот сыр, который нравится самому сыроделу.

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