Бывший физик из России научит армян правильно есть сыр

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Российский сыродел с 25-летним стажем рассказал корреспонденту Sputnik Армения о том, как он увлекся изготовлением сыров, и раскрыл некоторые секреты этого ремесла.
Физик по профессии, Вараздат Еганян занимается изготовлением различных сортов сыра в Московской области.
По его словам, до 1999 года он продавал сыры и многое узнал об этом продукте. Позже, с возрастом, ему захотелось делать что-то своими руками, быть ближе к земле.
"Я вообще люблю готовить, экспериментирую на кухне, поэтому сыроделие априори было частью моих экспериментов", — рассказал Вараздат.
Мастер изначально готовил небольшие порции сыров для себя и друзей, а позднее понял, что пора продавать свои изделия.
"Я перфекционист, начал активно учиться, только в этом году я ездил во Францию, чтобы углубить знания в области сыроделия.
Там есть национальная школа. Делать сыр – это искусство. Сыры можно разделить на две условные категории: ремесленные сыры ручной работы и промышленные, "квадратные", — пояснил он.
В конце весны в Армении Вараздат начнет производить и продавать европейские сорта.
По его мнению, необходимо проводить мастер-классы по культуре потребления этого продукта.
"Я хочу, чтобы в Армении развивалась культура потребления сыра, как в Европе, потому что сейчас увеличивается поток туристов, посещающих страну. Кроме того, развивается виноделие, а сыр и вино неразрывно связаны друг с другом", — заявил Вараздат.
Говоря о секрете хорошего сыра, он отметил, что самое важное – это правильное, качественное молоко, руки сыродела, желание готовить, потому что это – живой продукт. Главное – готовить тот сыр, который нравится самому сыроделу.
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"Валаамская монастырская ферма". Табличка у входа в сыроварный цех.
Несмотря на то, что сыроварный цех расположен в небольшом помещении, здесь есть вся необходимая техника для высококачественного производства. Вначале молоко проходит пастеризацию в огромном баке, затем оно створаживается и превращается в сырную массу.
На столе послушника в формах выложена творожная масса, которая в последствии станет вкусным сыром "Монастико". Один из секретов сыра – в своей работе валаамские мастера используют не только молоко, но и сметану. Хотя главный секрет приготовления, как говорят монахи, - это "послушание и молитва". На огне - кастрюля, где закипает сметана, которая понадобится для приготовления сыра…
На стеллаже - сыр, который прошел первые этапы приготовления.
Теперь прессованная масса готовится к "отправке на созревание". "На 1 килограмм сыра необходимо 10 литров молока",- рассказывает послушник Сергей.
Послушник держит в руке только что приготовленный сыр, сделанный из сегодняшнего надоя.
Приготовленный на первых этапах сыр переносится в погреб для созревания, где за ним тщательно ухаживают (в самом погребе снимать не разрешили). Его переворачивают, иногда моют, чистят щеткой. В зависимости от того, какой сыр изготавливается, его могут также коптить, обсыпать пряностями и совершать другие манипуляции. Важно, чтобы в помещении на протяжении всего процесса созревания поддерживался определенный уровень влажности и температуры, так как от этого зависит конечный результат.
На стеллаже - различные наклейки для сыров. Обычно на производствах процесс упаковки автоматизирован, но монахи все делают вручную.
Рулон наклеек "Монастико", которые наклеиваются на уже готовую продукцию.
В сыроварном цехе производятся не только сыры, но и сметана, которая идет на нужды монастыря.
Холодильная камера, где хранится уже готовая продукция цеха.
Послушник демонстрирует уже готовый сыр "Монастико". Завтра готовая продукция поступит на нужды монастыря, а какая-то ее часть будет продана через церковные лавки обители и магазинчик при ферме.
"Монастико" - сыр с широкой русской душой, любящим сердцем и молитвой", - говорят монахи. До него первыми сырами на Валааме были "Качотта", "Рикотта" и "Моцарелла".
На территории Валаамской фермы.