В покушении на депутата в Николаеве подозревается его 16-летний родственник

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Полиция подозревает 16-летнего родственника депутата Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого в покушении на народного избранника: юноша признался, что в августе заложил взрывчатку в автомобиль депутата, сообщили в управлении полиции Николаевской области.

В конце августа полиция сообщила, что неизвестные в Николаеве подложили взрывчатку в автомобиль депутата горсовета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого, ее нашли в бензобаке. После того, как депутат сел в машину и завел двигатель, услышал хлопок, после чего сразу вызвал полицию. Полиция тогда возбудила уголовное дело по факту обнаружения взрывчатки, квалифицировав дело по статье "покушение на убийство".

"В Николаеве 16-летнему юноше правоохранители сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство своего родственника – депутата горсовета", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, подросток смастерил и заложил в автомобиль потерпевшего взрывчатку. Злоумышленник позвонил (чтобы дистанционно активировать бомбу — ред.), когда во внедорожнике депутат находился с женой, однако устройство не сработало так, как планировалось, сообщает полиция.

"Когда оперативники установили лицо, причастное к совершению указанного преступления, оказалось, что дело носит лично-бытовой характер: подозреваемый в совершении указанного преступления — из круга близких родственников депутата. Злоумышленник раскаялся в совершенных действиях и рассказал, что пошел на это из-за личных обид", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что юноше вручили подозрение.

По данным украинских СМИ, задержанным является сын депутата.