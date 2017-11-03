Лавров озвучил возможные темы СМИД ОБСЕ, который пройдет в декабре

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает, что к Совету министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ эксперты проработают предложения по сотрудничеству в области кибербезопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров
По словам Лаврова, Россия позитивно оценивает вклад ОБСЕ в общие усилия по борьбе с терроризмом, оборотом наркотиков, угрозами в киберпространстве. Он отметил, что все эти темы сейчас активно обсуждаются на уровне экспертов.
"Мы рассчитываем, что к совещанию министров иностранных дел будут подготовлены соответствующие конкретные предложения", — сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.