Бельгийский министр рассказал о возможности предоставить убежище Пучдемону

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Если бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подаст прошение о предоставлении ему убежища в Бельгии, этот запрос будет рассмотрен судебными инстанциями, но не возымеет эффекта, так как в Испании его жизни ничто не угрожает, заявила член кабинета министров Бельгии Мари Кристин Маргем.

В четверг испанский судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов правительства Каталонии. Сам Пучдемон и еще несколько каталонских политиков находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда. Ожидается, что в пятницу Испания выдаст европейский ордер на арест экс-главы региона.

Как отмечала ранее радиостанция Premiere, в Испании Пучдемон может быть обвинен в организации мятежа, за что предусмотрено тюремное заключение сроком до 30 лет, и это может стать аргументом в пользу предоставления ему убежища в Бельгии. По данным телерадиокомпании RTL, Пучдемона готовы принять на поселение в бельгийской Фландрии, чьи националистически настроенные политики заявляли о поддержке властей Каталонии в вопросе проведения референдума о независимости.

"Очевидно, что этот запрос на предоставление убежища в Бельгии, не возымеет конкретного эффекта, поскольку нет угрозы его (Пучдемона – ред.) жизни, его физической целостности в стране, выходцем из которой он является. И, таким образом, это не является основанием для его приема в Бельгии", — сказала она в эфире телерадиокомпании RTBF.

Маргем подчеркнула, что правительство Бельгии "ни в коем случае не может вмешиваться в дела суверенной страны, функционирующей на демократической основе". Она добавила, что проблему Каталонии было бы предпочтительнее решать путем политического диалога

Маргем, являющаяся партийной соратницей премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, сообщила, что, если Пучдемон согласится вернуться в Испанию, бельгийские власти обязаны обеспечить его возвращение в течение 10 дней. В случае же отказа, "а так дело, похоже, и обстоит, будут организованы юридические дебаты, и Бельгия должна передать его в течение 60 дней", сказала министр.