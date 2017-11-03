Экс-премьер Пакистана Шариф предстал перед судом по коррупционному делу

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в пятницу предстал перед судом по антикоррупционному делу, передает телеканал Geo TV.

Слушания, на которых также присутствовали в качестве обвиняемых дочь экс-премьера Марьям и его зять Мухаммад Сафдар, закончились, едва начавшись, — судья Мохаммад Башар перенес заседание на 7 ноября.

Причиной такого решения стало отсутствие постановления Высокого суда Исламабада по жалобе защиты экс-премьера, которая добивается объединения трех обвинений уголовного дела в одно. Высокий суд потребовал от антикоррупционного суда, рассматривающего дело экс-премьера, предоставить развернутое обоснование необходимости рассматривать дело по отдельным обвинениями. Однако постановление Высокого суда пока не доставлено в нижестоящий суд, поэтому судья принял решение перенести заседание.

Шариф вернулся в Исламабад из Лондона в четверг, после того как на прошлой неделе суд выдал ордер на его арест в связи с неявкой на заседание. Шариф находился в столице Великобритании вместе с супругой Бегум Кулсум, проходящей лечение от лимфомы.

Расследование в отношении Шарифа и его семьи началось в 2016 году после публикации так называемого "панамского досье" фирмы Mossack Fonseca, которое показало, что дети премьера владели офшорными фирмами. Предварительное расследование, проведенное специальной следственной группой при комиссии Верховного суда, завершилось летом текущего года, а уже 28 июля Верховный суд на основании доклада комиссии отстранил Наваза Шарифа от власти и постановил начать уголовные дела в отношении фигурантов расследования.

Всего в рамках дела, инициированного в сентябре Национальным бюро учета и контроля Пакистана (NAB), имеется четыре эпизода, Шариф является фигурантом по трем из них. Первый касается владения недвижимостью в Лондоне, а второй — основания компаний Azizia Steel и Hill Metal в Саудовской Аравии, а третий — 16 офшорных компаний, долями в которых владел политик. Ему вменяется в вину владение активами, превышающими известный источник дохода Шарифа как официального должностного лица.