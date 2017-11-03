В Турции погиб полицейский в ходе операции против членов РПК, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Один полицейский погиб, девять ранены в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции в ходе операции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет газета Hurriyet со ссылкой на офис губернатора провинции.

Сообщается, что полицейская операция началась в пятницу в 6.00 по местному времени (совпадает с московским). В ходе обысков жилого дома в районе Каяпинар был "нейтрализован" один из членов РПК.

В четверг генштаб Турции сообщил о гибели шести военных и двух сотрудников местной службы безопасности в провинции Хаккари в районе иракской границы в ходе столкновений с курдскими боевиками. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что более 20 членов РПК уничтожены в ходе операций в провинциях Тунджели и Хаккари.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.