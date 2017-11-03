Власти Москвы хотят помочь Пекину бороться с пробками

ПЕКИН, 3 ноя — РИА Новости. Власти Москвы готовы делиться с Пекином технологиями для борьбы с пробками, заявил РИА Новости заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин в рамках мероприятий "Дней Москвы в Пекине".
По его словам, еще 5-6 лет назад "Москва была на первом месте по пробкам", а сейчас — на 13-м. "Мэр Москвы очень много вкладывает в развитие городской транспортной инфраструктуры, поэтому им (Пекину) очень этот опыт интересен. В Москве на дорогах ежедневно находятся четыре миллиона автомобилистов, в Пекине их семь, и город у них больше, и структура немного другая, но тем не менее, те технологии, которые применяются в Москве, для них интересны, и мы готовы ими делиться", — добавил собеседник агентства.
Для борьбы с пробками власти Пекина планируют к 2020 году значительно увеличить протяженность городской сети метро, а также автомобильных дорог. Кроме того, к 2020 году в китайской столице будет 3,2 тысячи километров велосипедных дорог, а пекинцы смогут арендовать 100 тысяч велосипедов для поездок по городу. Приоритет будет отдан велосипедным и пешим прогулкам.