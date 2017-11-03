Власти Москвы хотят помочь Пекину бороться с пробками

ПЕКИН, 3 ноя — РИА Новости. Власти Москвы готовы делиться с Пекином технологиями для борьбы с пробками, заявил РИА Новости заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин в рамках мероприятий "Дней Москвы в Пекине".

"Основным аспектом "Дней Москвы в Пекине" является подписание программы сотрудничества на 2018-2020 годы, она довольно обширна и затрагивает множество сфер. По всем этим направлениям мы будем с ними сотрудничать, их интересует, безусловно, борьба с пробками", — рассказал Кузьмин.

По его словам, еще 5-6 лет назад "Москва была на первом месте по пробкам", а сейчас — на 13-м. "Мэр Москвы очень много вкладывает в развитие городской транспортной инфраструктуры, поэтому им (Пекину) очень этот опыт интересен. В Москве на дорогах ежедневно находятся четыре миллиона автомобилистов, в Пекине их семь, и город у них больше, и структура немного другая, но тем не менее, те технологии, которые применяются в Москве, для них интересны, и мы готовы ими делиться", — добавил собеседник агентства.

В Пекине зарегистрировано 5,6 миллионов автомобилей. В настоящее время в городе действует система, согласно которой водители раз в неделю не могут выезжать на своем автомобиле в зависимости от цифры, на которую заканчивается регистрационный номер. Это правило позволяет сократить количество машин на дорогах города примерно на 1/5 каждый день. По данным крупнейшей мобильной онлайн-платформы по заказу такси в КНР Didi Kuaidi, каждый владелец автомобиля в Пекине тратит в среднем 52 минуты, чтобы добраться до работы. При этом средний путь до работы составляет 19,2 километра. Пробки обходятся каждому автолюбителю китайской столицы ежегодно почти в восемь тысяч юаней (примерно 1126 долларов).

Для борьбы с пробками власти Пекина планируют к 2020 году значительно увеличить протяженность городской сети метро, а также автомобильных дорог. Кроме того, к 2020 году в китайской столице будет 3,2 тысячи километров велосипедных дорог, а пекинцы смогут арендовать 100 тысяч велосипедов для поездок по городу. Приоритет будет отдан велосипедным и пешим прогулкам.