Израиль остановил поиски пропавших в уничтоженном тоннеле боевиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Израиль не позволил расширить зону поиска палестинских боевиков, которые пропали в разрушенном туннеле на границе сектора Газа, увязав решение этого вопроса с проблемой своих граждан, удерживаемых в анклаве, сообщили военные.

Из подземного хода, взорванного израильтянами в начале недели, палестинцы подняли тела девяти погибших и предполагают, что там могут оставаться еще пять человек. Через Красный крест они попросили Израиль разрешить работы в закрытой зоне, примыкающей к пограничным заграждениям.

"Координатор действий правительства на территориях генерал-майор Йоав Мордехай беседовал с главой делегации Международного комитета Красного креста Жаком де Майо и разъяснил, что Израиль не позволит проводить поисковые операции в районе барьера безопасности сектора Газа без прогресса в вопросе израильских пленных и пропавших без вести", — сообщает управление координатора действий правительства на территориях, которое функционирует в структуре министерства обороны.

Израиль добивается освобождения двух своих граждан, удерживаемых в секторе Газа, и возвращения останков двух военнослужащих, которые погибли в 2014 году в ходе последнего вооруженного конфликта в анклаве. Палестинцы хотят использовать их для обмена на земляков, сидящих в тюрьмах еврейского государства.

Подземный ход, который нашли и уничтожили военные, строился палестинскими боевиками для проникновения на территорию Израиля с диверсионно-террористическими целями. Жертвами операции стали активисты из правящего в секторе Газа движения ХАМАС и союзного ему "Исламского джихада", которые пригрозили не оставить без ответа действия израильтян.