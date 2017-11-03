Все тепловые электростанции в ДНР полностью обеспечили топливом

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Все ТЭС в самопровозглашенной Донецкой народной республике полностью обеспечены топливом и имеют запас на случай экстремальных погодных условий, сообщил РИА Новости в пятницу представитель министерства угля и энергетики ДНР.

"На данный момент запасы топлива на ТЭС на территории республики составляют около 460 тысяч тон. Этого вполне хватит на весь отопительный период. Также есть запас топлива на случай наступления экстремально низких температур",- сказал собеседник агентства.

В министерстве угля и энергетики пояснили, что на территории ДНР находятся две ТЭС, которые считаются одними из крупнейших на Украине. В качестве топлива они используют уголь, добытый предприятиями ДНР.