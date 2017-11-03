Мадуро не сможет реструктуризировать долг Венесуэлы, считают в оппозиции

МЕХИКО, 3 ноя – РИА Новости. Президент оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес заявил в четверг, что президенту Николасу Мадуро не удастся реструктуризировать внешний долг.

Ранее Мадуро объявил о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга и всех выплат Венесуэлы. По оценкам экономистов, сумма долга может составлять порядка 150 миллиардов долларов.

"Мадуро не сможет реструктуризировать долг, потому что никто в мире не верит в его правительство. Поэтому нужно срочно проводить свободные выборы, чтобы мы смогли восстановить доверие мира и выйти из кризиса", — написал Борхес в своем микроблоге в Twitter.

Глава парламента оценил сумму задолженности страны в 120 миллиардов долларов. "Где эти деньги? Кто-нибудь их видит? Их украли! То, что видно, — это голод, нищета, смерти, разрушение национальной промышленности", – отметил Борхес.

Чуть ранее Мадуро обратился к прокуратуре страны с просьбой начать следствие в отношении Борхеса по обвинению в предательстве родины и продвижении финансовой блокады Венесуэлы. В ответ глава парламента сам обвинил президента в предательстве: "Предатель — это Мадуро, который безответственно наделал долгов Венесуэле и сегодня убивает нас голодом".

Экономическая ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Мадуро.