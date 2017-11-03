КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Норильска за избиение младенца, которого он попросил отдать ему на воспитание у малознакомой женщины, сообщила официальный представитель регионального ГСУСК Ольга Дегидь.
Как объяснила 26-летняя мать, она приехала в Норильск с четырехлетним ребенком по приглашению мужчины, с которым планировала создать семью. Отношения не сложились, и женщина осталась в чужом городе без жилья и средств к существованию. К этому времени она уже была беременна вторым ребенком.
По ее словам, мужчина признал вину, пояснив, что был в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, как ударил девочку. Норильский городской суд назначил осужденному наказание в виде пяти лет лишения свободы.