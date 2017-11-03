КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Норильска за избиение младенца, которого он попросил отдать ему на воспитание у малознакомой женщины, сообщила официальный представитель регионального ГСУСК Ольга Дегидь.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2017 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес двухмесячной девочке тяжелые травмы. "В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина хоть и записан в документах как отец ребенка, таковым не является. Он проживает в квартире с девочкой без матери", — сказала Дегидь.

Как объяснила 26-летняя мать, она приехала в Норильск с четырехлетним ребенком по приглашению мужчины, с которым планировала создать семью. Отношения не сложились, и женщина осталась в чужом городе без жилья и средств к существованию. К этому времени она уже была беременна вторым ребенком.

"Случайный знакомый предложил помочь с жильем и деньгами. Взамен попросил отдать ему на воспитание ребенка, которого она должна была вскоре родить. Женщина добровольно отдала ему новорожденную девочку, при этом записав его отцом", — сказала представитель следствия.

По ее словам, мужчина признал вину, пояснив, что был в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, как ударил девочку. Норильский городской суд назначил осужденному наказание в виде пяти лет лишения свободы.