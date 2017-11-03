США не собираются пускать в страну российского адвоката Весельницкую

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Власти США не намерены пускать в страну российского адвоката Наталью Весельницкую, желающую дать показания на процессе по делу компании, интересы которой она представляет.

Как сообщает телеканал CNN, Весельницкая попросила специальное разрешение для въезда в США, чтобы присутствовать на процессе в Нью-Йорке, где слушается дело ее клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва, возглавляющего группу компаний Prevezon Holding.

"Наша позиция такова, что выдача спецразрешения на въезд и пребывание в США является необоснованным при отсутствии конкретной и срочной необходимости для дачи показаний", — цитирует телеканал письмо, отправленное юристами американского правительства судье, рассматривающему просьбу Весельницкой.

Ранее Весельницкая уже въезжала в США по спецразрешению, которое действовало с октября 2015 по начало января 2016 года. При этом в июне 2016 года в Нью-Йорке состоялась ее резонансная встреча с участием Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует встречу Трампа-младшего с Весельницкой и некоторыми другими людьми. Мюллер ведет дело о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.