Кушнер передал Мюллеру интересующие его документы по "российскому делу"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, передал спецпрокурору по "делу РФ" документы, касающиеся расследования, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Источники сообщили, что следователей во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером, в частности, интересовала роль Кушнера в увольнении главы ФБР Джеймса Коми, которое могло рассматриваться как воспрепятствование правосудию.

Сообщается, что Кушнер добровольно передал спецпрокурору документы предвыборной кампании и переходного периода, относящиеся к любым контактам, связанным с РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.