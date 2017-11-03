Итальянский чиновник подал в отставку из-за "дяди Адольфа"

РИМ, 3 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Глава бюджетного ведомства итальянского города Орвьето подал в отставку из-за неосторожного ответа в своём профиле в соцсети Facebook.

Асессор (министр городского правительства) по делам бюджета Массимо Ньяньярини, отвечая на вопрос горожанина о большом числе цыган вблизи местного вокзала, вспомнил об Адольфе Гитлере.

"Дядя Адольф тоже пытался найти какое-нибудь средство, политически абсолютно неправильное, но ему тоже не удалось", — написал чиновник.

На волне поднявшегося скандала пользователи Facebook пристыдили политика, напомнив о преступлениях нацизма, и призвали его уйти в отставку.

В четверг Ньяньярини сообщил в мэрию о сложении полномочий асессора. В письме на имя мэра Орвьето он объявил об "огромной и гротескной реакции" СМИ на свой пост и желании избавить администрацию города от "последствий и конфуза".

Мэр Орвьето Джузеппе Джермани в своём заявлении назвал слова чиновника заслуживающими самого твёрдого осуждения, отметив, что личное знакомство с Ньяньярини не позволяет говорить о том, что фраза про Гитлера "не является частью его культурного, морального и политического багажа".