Автомобиль из кортежа экс-премьера Черногории попал в ДТП и сгорел

БЕЛГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Один из автомобилей бывшего премьер-министра Черногории и лидера правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича попал в ДТП и сгорел, пострадали три человека, сообщила полиция республики.

Авария произошла на трассе между главным городом Подгорицей и старой столицей Цетине около 17.30 (19.30 мск).

"Частный автомобиль VW Caddy, зарегистрированный в городе Никшич, которым управлял гражданин 66 лет, совершал маневр обгона и столкнулся с последним автомобилем Mercedes из кортежа бывшего премьера, который двигался по встречной полосе. Водитель VW Caddy был один, а в Mercedes находились два сотрудника полиции", — распространил национальный телеканал RTCG сообщение ведомства.

Сообщается, что машина из кортежа Джукановича сгорела на месте. Телеканал разместил на своем сайте видео с места происшествия, на котором из полыхающего автомобиля раздаются резкие хлопки, предположительно взрываются патроны и газовые баллончики.

Все трое участников ДТП были доставлены в Клинический центр Подгорицы с различными травмами. На месте происшествия работают правоохранительные органы.