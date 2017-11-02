Руководство филиала "Украинских железных дорог" подозревают в растрате

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили четырех человек в растрате около 740 тысяч долларов при закупках для госкомпании "Украинские железные дороги", сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 1 ноября сообщили о подозрении четырем лицам в завладении более 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов) государственного предприятия "Укрзализнычпостач" (филиал "Укрзализныця" — "Украинских железных дорог")", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о заместителе директора "Укрзализнычпостач", члене комитета по конкурсным торгам и начальнике управления закупочных процедур "Укрзализнычпостач", члене комитета по конкурсным торгам. Кроме того, правоохранители подозревают директора предприятия-поставщика и финансового директора группы компаний, в которую входило предприятие-поставщик.

По данным ведомства, в 2014 году чиновники госпредприятия вступили в предварительный сговор с представителями одного из частных предприятий, которое намеревалось поставить метизную продукцию для нужд "Украинских железных дорог". По договоренности чиновники помогли предприятию победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку продукции по завышенным ценам. В результате, по версии следствия, "Украинским железным дорогам" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 миллионов гривен.

Как отмечается, досудебное расследование продолжается, расследование приведенных фактов детективы НАБУ ведут с июля 2016 года.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>