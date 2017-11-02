ГПУ готовит новые запросы в США по Полу Манафорту

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура (ГП) Украины готовит новые запросы в США с просьбой допросить экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщил в четверг руководитель департамента спецрасследований ГП Сергей Горбатюк.
Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.
"Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов", — сказал Горбатюк в комментарии украинскому бюро "Радио Свобода".
Как отметил Горбатюк, Украина уже направляла в Минюст и ФБР США несколько ходатайств о предоставлении международной правовой помощи. Они касались производства по расходованию в системе министерства юстиции и роли Манафорта в этом.
В ходатайствах говорилось, что экс-министру юстиции Александру Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру министерства инкриминируют растрату более миллиона долларов на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела бывшего премьера Юлии Тимошенко.
Ранее Горбатюк сообщал, что Генпрокуратура расследует два уголовных дела, в которых фигурирует Манафорт.