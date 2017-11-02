ГПУ готовит новые запросы в США по Полу Манафорту

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура (ГП) Украины готовит новые запросы в США с просьбой допросить экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщил в четверг руководитель департамента спецрасследований ГП Сергей Горбатюк.

Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег.

Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

"Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов", — сказал Горбатюк в комментарии украинскому бюро "Радио Свобода".

Он добавил, что уголовное дело в США по отмыванию Манафортом средств, заработанных на Украине при правлении экс-президента страны Виктора Януковича, вписывается в рамки расследований Генпрокуратуры.

Как отметил Горбатюк, Украина уже направляла в Минюст и ФБР США несколько ходатайств о предоставлении международной правовой помощи. Они касались производства по расходованию в системе министерства юстиции и роли Манафорта в этом.

В ходатайствах говорилось, что экс-министру юстиции Александру Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру министерства инкриминируют растрату более миллиона долларов на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела бывшего премьера Юлии Тимошенко.

"Отправили запрос на допрос представителей фирмы, Пола Манафорта", — сказал Горбатюк. По его словам, США пока не ответили на просьбу Украины допросить Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует.

Ранее Горбатюк сообщал, что Генпрокуратура расследует два уголовных дела, в которых фигурирует Манафорт.