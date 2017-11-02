Южная Осетия планирует открыть таможенный пункт на границе с Грузией

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

ЦХИНВАЛ, 2 ноя – РИА Новости. На границе Южной Осетии с Грузией в Ленингорском районе республики планируется открыть таможенный пункт, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Как пояснил глава таможенного комитета Мурат Цховребов, таможня будет работать на пункте упрощенного пересечения "Раздахан". Сейчас там несут службу только российские пограничники. По словам Цховребова, пункт откроют, чтобы обеспечить контроль за качеством и объемом ввозимых из Грузии товаров.

Глава ведомства сообщил, что эта идея возникла после тщательного мониторинга объемов ввозимых из Грузии грузов.

"Все ввозимые товары долгие годы были свободны от налогообложения", — подчеркнул Цховребов.

Он пояснил, что сейчас вся необходимая документация для открытия нового таможенного пункта находится на согласовании в органах государственной власти.

Жители Ленингорского района имеют право ввозить из Грузии через пункт упрощенного пересечения "Раздахан" не более 50 килограммов груза из расчета на одного человека. Ранее пограничники рассказали корреспонденту Sputnik, что они "не вправе взвешивать грузы, так как это прерогатива таможенных органов, поэтому приходится определять вес в 50 килограммов"на глаз".

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