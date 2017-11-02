Бывший директор ФБР Джеймс Коми написал книгу о "коридорах власти" США

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми написал книгу воспоминаний о своей работе в системе правоохранительных органов, сообщает издательство Flatiron Books.

Мемуары под названием "Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство" (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) выйдет в свет в мае 2018 года.

По информации издательства, в своей книге Коми делится своим неизвестным до того опытом о некоторых самых сложных ситуациях карьеры за последние 20 лет, а также исследует качества "хорошего руководителя, который следует этике и принимает здравые решения".

"Его (Коми – ред.) рассказ дает беспрецедентную возможность попасть в коридоры власти, и замечательный урок того, как стать эффективным руководителем", — сообщает Flatiron Books.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование вновь ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.

Президент США Дональд Трамп, вступив в полномочия, оставил Коми в должности, однако в мае 2017 года уволил его, назвав "неэффективным руководителям". Противники главы государства связывали это с расследованием о "вмешательстве РФ" в выборы в США и "российским" связям окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".