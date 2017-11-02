В Бремене скончался пострадавший при стрельбе в супермаркете

БЕРЛИН, 2 ноя – РИА Новости. Мужчина, пострадавший в четверг при стрельбе в супермаркете в немецком городе Бремен, скончался от полученных ранений, сообщила городская полиция.

Инцидент произошел около 10.00 (12.00 мск) в районе Грепелинген. Один мужчина получил тяжелые ранения, стрелявший скрылся с места преступления. В полиции сообщали, что угрозы для населения нет.

"Двадцатипятилетний мужчина скончался от полученных ранений. Полиция продолжает поиски стрелявшего", — говорится в сообщении.

По данным полиции, стрелок был знаком со своей жертвой, террористическая подоплека преступления исключена.