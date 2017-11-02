Госдеп обвинил ряд стран в том, что убийства журналистов не раскрываются

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США в четверг обвинил Россию, Сирию, Венесуэлу и ряд других стран в том, что убийства и другие преступления против журналистов в этих странах не раскрываются.

"В России по-прежнему сохраняется отсутствие прогресса в части привлечения к ответственности за убийства известных журналистов", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя госдепа Хезер Науэрт. Вместе с тем она никак не конкретизировала эти обвинения.

Кроме того, Науэрт заявила, что в Сирии журналисты нередко гибнут при освещении конфликта в стране, а в Венесуэле власти закрывают оппозиционные СМИ.

В Ираке и Уганде, по заявлению представителя госдепа, журналистам нередко угрожают, в Судане их арестовывают, в Турции по делам о нападении на журналистов назначаются минимальные наказания.

Также в Азербайджане, по заявлению Науэрт, девять из десяти нападений на журналистов не раскрыты.